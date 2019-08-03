نشرة أخبار منتصف الليل.. مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى جنوب السودان

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينه، مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى جنوب السودان، وارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم للفحم جنوب غربي الصين إلى 7 قتلى.

المتحف المصري يُفعِّل قرار مجانية التصوير بالموبيل

تجولت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية اليوم الجمعة، بين أجنحة المتحف المصري بالتحرير كي ترصد تفعيل قرار الوزارة بمجانية التصوير بالموبيل حيث التقطت عدة مشاهد للزوار من مختلف الجنسيات وهم يلتقطون الصور للقطع الأثرية ومعها.

مصر ترسل شحنة مساعدات طبية إلى جنوب السودان

قامت "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، التابعة لوزارة الخارجية، بإرسال شحنة مساعدات طبية لجنوب السودان، وذلك ضمن برامج دعم القطاع الصحي في هذا البلد الشقيق.

وزير الصحة الكاميروني يزور الجامع الأزهر

زار وزير الصحة بالكاميرون عليم جياتو، وسفير الكاميرون بمصر الدكتور محمد ولبرنغ، بصحبة وفد دبلوماسي، الجامع الأزهر اليوم.

ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم للفحم جنوب غربى الصين إلى 7 قتلى

ارتفع عدد ضحايا انفجار بمنجم للفحم فى المقاطعة إلى 7 قتلى؛ وفقا لما أعلنته سلطات مقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين.

الاتحاد الأوروبي ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات في تونس

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، نشره بعثة مراقبة انتخابات في تونس، استجابة لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد.