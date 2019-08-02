ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أديب عن حفل جنيفر لوبيز بالعلمين: "اكتفوا بمشاهدتها"

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:03 م
أديب عن حفل جنيفر لوبيز بالعلمين: اكتفوا بمشاهدتها
عمرو اديب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمقطع الفيديو الذي بثه عدد من الفنانين للترحيب بالمطربة جينفير لوبيز لإقامتها حفل في مدينة العلمين الجديدة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك حالة جيدة، والبعض الفنانين دعوها لتناول الأطعمة الشهيرة في مصر، معقبا: "متأكلوش الست حاجة، سيبوها تيجي بأكلها، وتمشي بأكلها".

وأضاف، "أرجوكم اكتفوا بمشاهد جينفر لوبيز"، لافتا إلى أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال "لوبيز".
Advertisements
المزيد عن: مصر عمرو اديب حفلة جنيفير لوبز اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
18:36
-
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
20:30
-
بايرن ميونيخ