أديب عن حفل جنيفر لوبيز بالعلمين: "اكتفوا بمشاهدتها"

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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمقطع الفيديو الذي بثه عدد من الفنانين للترحيب بالمطربة جينفير لوبيز لإقامتها حفل في مدينة العلمين الجديدة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك حالة جيدة، والبعض الفنانين دعوها لتناول الأطعمة الشهيرة في مصر، معقبا: "متأكلوش الست حاجة، سيبوها تيجي بأكلها، وتمشي بأكلها".



وأضاف، "أرجوكم اكتفوا بمشاهد جينفر لوبيز"، لافتا إلى أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال "لوبيز".

