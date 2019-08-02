اعتماد ٧ مليون لرصف وتهيئة شوارع الدقهلية

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اعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية،عن اعتماد مبلغ 7.5 مليون جنيه لأعمال تبليط عدد من شوارع مدينة بلقاس ببلاط الانترلوك-وهو بلاط اسمنتى سمك 8 سم قابل للفك والتركيب.



وأوضح رئيس مجلس مركز ومدينة بلقاس أن الشوارع المستهدفة هي ميدان تقي الدين والمنشاوي والزوالعه والبغدادي والسلاطنة والإمام محمد عبده والفرراجيه والتراويه والمنسي.



ويشتمل أعمال التبليط ميدان الشلالفه وروافده والفراحته وشارع باتا وميدان السعادوه وروافده وهي شارع عرفه وشارع ٢٦يوليو والمحامده وميدان ابوجمعه ودانشواي وذلك بالتزامن مع أعمال الرصف الجارى تنفيذها الآن بالمدينة.