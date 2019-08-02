ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اعتماد ٧ مليون لرصف وتهيئة شوارع الدقهلية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:57 م
اعتماد ٧ مليون لرصف وتهيئة شوارع الدقهلية
Advertisements
طباعة
محمد كشك
 
Advertisements
اعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية،عن اعتماد مبلغ 7.5 مليون جنيه لأعمال تبليط عدد من شوارع مدينة بلقاس ببلاط الانترلوك-وهو بلاط اسمنتى سمك 8 سم قابل للفك والتركيب.

وأوضح رئيس مجلس مركز ومدينة بلقاس أن الشوارع المستهدفة هي ميدان تقي الدين والمنشاوي والزوالعه والبغدادي والسلاطنة والإمام محمد عبده والفرراجيه والتراويه والمنسي.

ويشتمل أعمال التبليط ميدان الشلالفه وروافده والفراحته وشارع باتا وميدان السعادوه وروافده وهي شارع عرفه وشارع ٢٦يوليو والمحامده وميدان ابوجمعه ودانشواي وذلك بالتزامن مع أعمال الرصف الجارى تنفيذها الآن بالمدينة.
Advertisements
المزيد عن: مصر شوارع بلقاس الدقهلية اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
18:36
-
ميلان - إيطاليا
كأس السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
20:30
-
بايرن ميونيخ