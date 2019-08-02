شاهد.. الأسطورة يشارك جمهوره بالرقص على أنغام "زلزل"

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بعض اللحظات المفرحة عقب تكريمه من مجلة "enigma"، العالمية بأمريكا"، وذلك عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشر "الأسطورة"، مجموعة من الصور والفيديوهات، ظهر من خلالها وهو يلتقط عددًا من الصور التذكارية مع ضيوف الحفل، وقدم أغنية "زلزال"، واشتعلت الأجواء في الفعالية.





يذكر أن مجلة "enigma" العالمية، احتفت بعدد من النجوم ورجال الأعمال العرب، في حفل ضخم أقيمت فعالياته، أمس الخميس، بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية.



