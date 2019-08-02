أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة الريث بالجبل الأسود

زار الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان، اليوم الجبل الأسود بمحافظة الريث ، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه ، لمختلف محافظات المنطقة لمتابعة الخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.





وعقب وصوله، الى الجبل الأسود التقى بعدد من مشايخ وعرائف قبائل الريث واستمع الى مطالبهم واحتياجاتهم وتوفير ابرز الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها ووجه بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين .





كما أثمرت جهود وتدخل سمو الأمير محمد بن ناصر في الإصلاح بعدد من القضايا القائمة والسعي في حلها وانهاء الخلاف عبر الجهود المتواصلة والحثيثة من قبل اللجنة الرئيسية لاصلاح ذات البين بالمنطقة وذلك بما يعود على الجميع بالنفع والخير والمودة.





ونوه، في ختام زيارته بما تشهده المحافظة والمنطقة من برامج التطوير والتنمية والمنجزات التي جاءت بفضل الله تعالى ثم بدعم توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة ،مشيدا بتكاتف وتعاون الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن.





حضر الزيارة محافظ الريث أحمد بن موسى أبو قرن وفضيلة مستشار وزارة العدل عضو لجنة الإصلاح الشيخ علي شيبان العامري وعددا من المسؤولين والمشايخ والأهالي.