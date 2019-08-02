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خبير سياسي: هناك دعوات داخل تركيا لإنهاء حكم "أردوغان"

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:44 م
خبير سياسي: هناك دعوات داخل تركيا لإنهاء حكم أردوغان
اردوغان
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أمنية فوزي
 
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قال بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى مرحلة كبيرة من الاضطراب السياسي.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الجمعة، أن هناك دعوات داخل تركيا للعودة للنظام البرلماني، وأن هناك دعوات لإنهاء حكم أردوغان.

وأكد أن أردوغان وسياساته باتوا حملًا ثقيلًا على سفينة السياسة التركية.
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