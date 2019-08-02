موندو ديبورتيفو: خطوة واحدة تفصل برشلونة عن صفقته الجديدة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن اقتراب برشلونة من إتمام صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن في إشبيلية يتحدثون عن تأكيد توقيع جونيور فيربو مع البرسا، وحسب إذاعة "أوندا سيرو" فأن ظهير بيتيس سيوقع بمبلغ حوالي 25 مليون.





ودخلت إدارة نادي برشلونة في مفاوضات مع جونيور فيربو ظهير أيسر بيتيس وذلك ليكون بديلاً للاعب جوردي ألبا في الجبهة اليسرى.





وكانت إدارة برشلونة قد تعاقدت هذا الصيف مع فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس وأيضاً بالإضافة للفرنسي الدولي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.



