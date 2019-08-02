رانيا يوسف تعود لجمهورها من جديد بإطلالة مثيرة (صور)





شاركت الفنانة رانيا مصطفى جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر موقع الصورة الشهير "إنستجرام"، وكالعادة حصدت على الكثير من التعليقات.









وكتب يوسف على الصورة: التي ظهرت فيها وهي ترتدي هوت شورت أسود اللون، وبدي أبيض "نزهتي المسائية تساعدني على التفكير وتقلل من التوتر".























