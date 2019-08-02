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رانيا يوسف تعود لجمهورها من جديد بإطلالة مثيرة (صور)

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:31 م
رانيا يوسف تعود لجمهورها من جديد بإطلالة مثيرة (صور)
رانيا يوسف
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سعد نبيل
 
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شاركت الفنانة رانيا مصطفى جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر موقع الصورة الشهير  "إنستجرام"، وكالعادة  حصدت على الكثير من التعليقات.


وكتب يوسف على الصورة: التي ظهرت فيها وهي ترتدي هوت شورت أسود اللون، وبدي أبيض "نزهتي المسائية تساعدني على التفكير وتقلل من التوتر".






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