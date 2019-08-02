رانيا يوسف تعود لجمهورها من جديد بإطلالة مثيرة (صور)
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:31 م
سعد نبيل
Advertisements
Advertisements
شاركت الفنانة رانيا مصطفى جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر موقع الصورة الشهير "إنستجرام"، وكالعادة حصدت على الكثير من التعليقات.
وكتب يوسف على الصورة: التي ظهرت فيها وهي ترتدي هوت شورت أسود اللون، وبدي أبيض "نزهتي المسائية تساعدني على التفكير وتقلل من التوتر".
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- الجمهور ينقسم حول رقص رانيا يوسف في أحد كازينوهات فرنسا (فيديو)
- رانيا يوسف تستعرض مهاراتها في الجيم! (فيديو)
- بعد إطلالتها المثيرة.. رانيا يوسف تستعرض فستانها الجديد (فيديو)
- "على أنغام المزمار".. وصلة رقص لرانيا يوسف في حفل تخرج ابنتها (فيديو)
- رانيا يوسف تثير جدل مواقع التواصل بوصلة رقص مع ابنتها (فيديو)
- شاهد.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف على "إنستجرام" تحصد ربع مليون مشاهدة (فيديو)
- رانيا يوسف تنشر فيديو من داخل الجيم
- رانيا يوسف تخضع لتمارين قاسية في الجيم (فيديو)
- شاهد.. وصلة رقص لـ "رانيا يوسف"! (فيديو)
- رد فعل رانيا يوسف على مغازلة إبراهيم سعيد لها!