مختار نوح: التحقيقات مع عشماوي ساهمت في الكشف عن خلايا إرهابية
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:31 م
هدى عبدالرازق
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قال مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن التحقيق مع الإرهابي هشام عشماوي ساهم في كشف خلايا إرهابية كثيرة والقبض على عناصرها خاصة في العريش.
وأشار "نوح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن عشماوي كان مقرر له أن يكون رئيس القيادة العسكرية لكل التنظيمات الإرهابية، مرجعا السبب في ذلك أن عشماوي تدرب على أرض مصر، ومن ثم فهو بالنسبة لهم شخص مثقف.
وأضاف، "عشماوي ضيع علمه في حاجات هبلة وعبيطة"، مؤكدًا أن القبض على عشماوي كان ضربة قاسمة للتنظيمات الإرهابية، واصفًا يوم القبض عليه بـ يوم من أيام الله.
وأشار "نوح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن عشماوي كان مقرر له أن يكون رئيس القيادة العسكرية لكل التنظيمات الإرهابية، مرجعا السبب في ذلك أن عشماوي تدرب على أرض مصر، ومن ثم فهو بالنسبة لهم شخص مثقف.
وأضاف، "عشماوي ضيع علمه في حاجات هبلة وعبيطة"، مؤكدًا أن القبض على عشماوي كان ضربة قاسمة للتنظيمات الإرهابية، واصفًا يوم القبض عليه بـ يوم من أيام الله.
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