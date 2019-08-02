سموحة يضم ثلاثي الأهلي على سبيل الإعارة
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:30 م
محمد الصو
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نجحت إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في الحصول على موافقة النادي الأهلي، في التنازل عن خدمات إسلام محارب وهشام محمد، وناصر ماهر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لمدة عام على سبيل الإعارة.
ومن المقرر أن يعقد الطرفين جلسة خلال الساعات المقبلة لحسم الأمور التفاوضية والحصول على توقيع الثلاثي لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وخرج الثلاثي من حسابات الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، منذ استقباله المهمة على رأس القيادة الفنية، ما يجعل الثلاثي يخرج معارا أملا في المشاركة بشكل أساسي الموسم المقبل.
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