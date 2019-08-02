أسامة كمال: النماذج التي قابلها الرئيس بمؤتمر الشباب ساعدت نفسها
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:10 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي أسامة كمال، إن اليوم تحل الذكرى الثالثة لرحيل العالم المصري الكبير أحمد زويل، لافتًا إلى أن أحمد زويل كان لديه جهد وإصرار لتغيير تاريخ الكثير من الأشياء.
وتابع "كمال"، خلال تقديم برنامجه "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الجمعة،: "دعواتنا بالرحمة للدكتور أحمد زويل"، مشيرًا إلى أن أحمد زويل كان لديه قوة وقرر يعتمد على نفسه بدون مساعدة من أحد.
وأضاف أن النماذج التي قابلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب نماذج ساعدت نفسها واعتمدت على نفسها.
وتابع "كمال"، خلال تقديم برنامجه "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الجمعة،: "دعواتنا بالرحمة للدكتور أحمد زويل"، مشيرًا إلى أن أحمد زويل كان لديه قوة وقرر يعتمد على نفسه بدون مساعدة من أحد.
وأضاف أن النماذج التي قابلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب نماذج ساعدت نفسها واعتمدت على نفسها.
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