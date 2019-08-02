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إحدى المكرمات في مؤتمر الشباب: أنا فخورة بمصر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:04 م
إحدى المكرمات في مؤتمر الشباب: أنا فخورة بمصر
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أمنية فوزي
 
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قالت المهندسة زينب رمضان عبد المنعم، أول مهندسة تعمل في الطاقة الشمسية، وإحدى المكرمات في المؤتمر الوطني للشباب، إن بداية تكريمها بدأت بمشاركتها في فيلم "حكاية وطن"، ثم أخبروها أن الرئيس سيكرمها.

وتابعت "رمضان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "شائعات وحقائق"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة،: "مش قادرة أوصف شعوري بتكريم الرئيس، حسيت بنظرة فخر من أهلي، أنا فخورة بمصر، إللي بيتعب فيها بيلاقي حقه".

واستكملت: "مشاركتي في مشروع الطاقة الشمسية كان حلم من أحلامي، مشروع عظيم والعالم كله يتحدث عنه".
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