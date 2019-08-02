أنجيلا باسيت تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها الجديد

احتفلت النجمة القديرة أنجيلا باست بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Otherhood بمدينة هوليوود بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي تنتجه شبكة نيتفليكس ويعد التعاون الأول بين نيتفليكس والمرشحة السابقة للأوسكار.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجمة باتريشا أركويت والنجمة فاسيلتي هوفمان.