المرشح السابق لرئاسة برشلونة: الصفقة الكبري حُسمت ونجم البرسا سيرحل

‏كشف أجوستو بينيديتو المرشح السابق لرئاسة برشلونة عن اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال لصفوف النادي الكتالوني، خلال الفترة القادمة.





وأكد "بينيديتو" أن البرازيلي "نيمار" سينضم لصفوف نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة، بينما سيرحل مواطنه فيليب كوتينيو عن صفوف النادي الكتالوني.





ويسعي نادي برشلونة لحسم صفقة نيمار خلال الفترة الحالية، ولكن يتمسك نادي باريس سان جيرمان في الحصول علي 300 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب البرازيلي.