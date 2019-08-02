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شاهد.. المتحف المصري يُفعِّل قرار مجانية التصوير بالموبيل (صور)

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:55 م
شاهد.. المتحف المصري يُفعِّل قرار مجانية التصوير بالموبيل (صور)
المتحف المصري
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حسام زيدان
 
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تجولت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية اليوم الجمعة، بين أجنحة المتحف المصري بالتحرير كي ترصد تفعيل قرار الوزارة بمجانية التصوير بالموبيل حيث التقطت عدة مشاهد للزوار من مختلف الجنسيات وهم يلتقطون الصور للقطع الأثرية ومعها.

وقام زوار المتحف من مختلف المراحل العمرية باستخدام كاميرا الموبيل التي صرحت وزارة الآثار بمجانية استخدامها شريطة عدم استخدام الفلاش الذي يعتبر له أثر ضار على القطع الأثرية وخصيصًا النقوش الملونة.

وحرص زوار المتحف من مختلف الجنسيات على التقاط الصور الشخصية مع القطع الأثرية خصيصًا بعد الاستماع للشرح الأثري حولها.

يذكر أن وزارة الآثار كانت قد أعلنت خلال شهر يوليو عن مجانية التصوير بالموبيل دون فلاش في المتاحف والمواقع الأثرية على أن يتم تفعيل القرار ابتداء من شهر أغسطس 2019 وهو الأمر الذي تم تفعليه بالمتخف المصري بالتحرير.
شاهد.. المتحف المصري يُفعِّل قرار مجانية التصوير بالموبيل (صور)
شاهد.. المتحف المصري يُفعِّل قرار مجانية التصوير بالموبيل (صور)
شاهد.. المتحف المصري يُفعِّل قرار مجانية التصوير بالموبيل (صور)
شاهد.. المتحف المصري يُفعِّل قرار مجانية التصوير بالموبيل (صور)
شاهد.. المتحف المصري يُفعِّل قرار مجانية التصوير بالموبيل (صور)
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