شاهد.. المتحف المصري يُفعِّل قرار مجانية التصوير بالموبيل (صور)

تجولت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية اليوم الجمعة، بين أجنحة المتحف المصري بالتحرير كي ترصد تفعيل قرار الوزارة بمجانية التصوير بالموبيل حيث التقطت عدة مشاهد للزوار من مختلف الجنسيات وهم يلتقطون الصور للقطع الأثرية ومعها.





وقام زوار المتحف من مختلف المراحل العمرية باستخدام كاميرا الموبيل التي صرحت وزارة الآثار بمجانية استخدامها شريطة عدم استخدام الفلاش الذي يعتبر له أثر ضار على القطع الأثرية وخصيصًا النقوش الملونة.





وحرص زوار المتحف من مختلف الجنسيات على التقاط الصور الشخصية مع القطع الأثرية خصيصًا بعد الاستماع للشرح الأثري حولها.



