تراجع كبير في أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار النحاس يوم الجمعة أكبر انخفاض أسبوعي في عام بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات صينية، في تصعيد لحرب تجارية تضعف النمو الاقتصادي والطلب على المعادن.





وأثار إعلان ترامب اضطرابات في الأسواق العالمية ودفع العائد على السندات وأسعار النفط والمعادن الصناعية للانخفاض بشدة حيث هوى الزنك إلى أدنى مستوى في 11 شهرا.





كما دفع القرار الدولار للصعود إلى أعلى مستوى في عامين قبيل إعلان بيانات الوظائف الأمريكية بينما أدى لتراجع اليوان الصيني مما جعل المعادن أعلى سعرا على المشترين الصينيين وهم أكبر العملاء في قطاع المعادن.





وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 2.9 بالمئة إلى 5729.50 دولار للطن بعدما تراجعت في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى منذ يناير عند 5725 دولارا.





وبلغت خسائر النحاس هذا الأسبوع حوالي أربعة بالمئة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس من العام الماضي.





وأثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتفاقم تباطؤ نشاط المصانع الصينية وبقية القطاعات على المعادن الصناعية بشدة حيث تراجع النحاس بنحو 20 بالمئة من مستويات مرتفعة كان سجلها يونيو من العام الماضي.