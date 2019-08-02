4 مباريات نارية تنتظر تشيلسي في أغسطس.. تعرف عليهم

قدم تشيلسي آداءا أكثر من رائع في الموسم الماضي، حيث قاده ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الحالي لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى والمؤهل لدوري أبطال أوروبا بالإضافة لتتويجه بالدوري الأوروبي على حساب آرسنال.





تنتظر فرانك لامبارد المدير الفني الحالي للبلوز ونجمه السابق مهمة صعبة للغاية، حيث يطمح لتحقيق إنجازات مع فريقه وإضافتها لسيرته الذاتية.





ويستعرض الفجر الرياضي مباريات تشيلسي المرتقبة في أغسطس.





- الأحد 11 أغسطس 2019 :

مانشستر يونايتد وتشيلسي الساعة 5 ونصف مساءً





- الأحد 18 أغسطس 2019 :

تشيلسي وليستر سيتي الساعة 5 ونصف مساءً





- السبت 24 أغسطس 2019 :

نوريتش سيتي وتشيلسي الساعة 1 ونصف ظهراً





- السبت 31 أغسطس 2019 :

تشيلسي وشيفلد يونايتد الساعة 4 عصراً