إحالة عاطل للمحاكمة لسرقته مشغولات ذهبية بالنزهة

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أمرت نيابة النزهة، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل أحد الشقق السكنية بمنطقة النزهة.





وتعود البداية عندما نجحت قوة أمنية بقسم شرطة مصر الجديدة، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته أجهزة كهربائية "تليفزيون، راديو، ريسيفر"- مشغولات ذهبية "سلسلة، 2 خاتم" - 6400 جنيه - سلاح أبيض "سكين".



وبسؤاله عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل أحد المساكن بدائرة قسم شرطة النزهة، بأسلوب "التسلق، وكسر نافذة المطبخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

