نائب محافظ القليوبية تتابع أعمال تطهير الأنفاق من الاشغالات وإزالة السيارات في الخصوص (صور)

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أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، زيارة ميدانية لمدينة الخصوص، تفقدت خلالها نفق العزبة البيضاء ونفق الرشاح لتطهير الانفاق من الاشغالات وإزالة السيارات من داخل النفق كما تم تمهيد الأنفاق للمارة.



كما قامت بزيارة مجلس المدينة وذلك لبحث التجهيزات اللازمة للمركز التكنولوجي الذى سيقام بمجلس المدينة وذلك بحضور محمد صلاح رئيس مدينة الخصوص وحنفى موسى ومحمد على نائبًا رئيس المدينة.





