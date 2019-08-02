الأمير تركي بن طلال يتابع حادث احتراق سيارة بـ«رالي عسير»

تابع الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير باهتمام حادث احتراق سيارة المتسابق السعودي فرحان الرمالي، وذلك خلال مشاركته في رالي عسير الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.





ووجه الأمير القطاعات كافة لتقديم أوجه المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان على صحته وملاحه اللذان نجيا اليوم من حادث احتراق سيارتهما نتيجة التماس كهربائي.





وثمن المتسابق الرمالي متابعة أمير منطقة عسير للحادث، رافعًا شكره وامتنانه لسموه على هذا الاهتمام غير المستغرب، والذي يعكس مدى التلاحم والتواصل بين القيادة وأبناء الوطن.



