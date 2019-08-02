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ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم للفحم جنوب غربى الصين إلى 7 قتلى

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:46 م
ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم للفحم جنوب غربى الصين إلى 7 قتلى
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وكالات
 
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ارتفع عدد ضحايا انفجار بمنجم للفحم فى المقاطعة إلى 7 قتلى؛ وفقا لما أعلنته سلطات مقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين.

وأضافت السلطات -فى بيان اليوم الجمعة- أنه تم مساء اليوم بالتوقيت المحلى لبكين انتشال جثة آخر المحاصرين فى المنجم، ما رفع عدد الضحايا إلى 7 قتلى وناج واحد فقط من الحادث.

وكان انفجار غازى قد وقع مساء أمس الأول الأربعاء فى المنجم ، وتم إنقاذ 4 أشخاص والعثور على جثث 4 آخرين، فيما كانت تقوم أجهزة البحث بمحاولات لإنقاذ 3 محاصرين داخل المنجم، ولا تزال أسباب وملابسات الانفجار قيد التحقيق.
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