ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم للفحم جنوب غربى الصين إلى 7 قتلى

ارتفع عدد ضحايا انفجار بمنجم للفحم فى المقاطعة إلى 7 قتلى؛ وفقا لما أعلنته سلطات مقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين.





وأضافت السلطات -فى بيان اليوم الجمعة- أنه تم مساء اليوم بالتوقيت المحلى لبكين انتشال جثة آخر المحاصرين فى المنجم، ما رفع عدد الضحايا إلى 7 قتلى وناج واحد فقط من الحادث.





وكان انفجار غازى قد وقع مساء أمس الأول الأربعاء فى المنجم ، وتم إنقاذ 4 أشخاص والعثور على جثث 4 آخرين، فيما كانت تقوم أجهزة البحث بمحاولات لإنقاذ 3 محاصرين داخل المنجم، ولا تزال أسباب وملابسات الانفجار قيد التحقيق.