أحد المشاركين في جلسة "اسأل الرئيس": الشباب على رأس أولويات السيسي





قال أحمد جلال، أحد المشاركين في جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني للشباب، إن الوعي بشكل عام هو الشيء الأساسي والمحرك الرئيسي للمصريين.وأضاف "جلال"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "شائعات وحقائق"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي شيء يتفق عليه المصريين بنسبة 100%، مؤكدًا أنه كلما زادت درجة الوعي كلما زاد الحكم على الأمور بشكل منطقي وعاقل.وأشار إلى أن الشباب من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه يهتم بالشباب ويهتم بالإجابة على أسئلتهم بشكل منطقي للغاية، متابعًا: "كل شاب يشعر أنه له قيمة ورأي مسموع".