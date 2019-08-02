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العراق تحقق فوزها الثاني في بطولة اتحاد غرب آسيا

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:26 م
العراق تحقق فوزها الثاني في بطولة اتحاد غرب آسيا
العراق
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وكالات
 
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تغلب المنتخب العراقي على نظيره الفلسطيني 2-1 اليوم الجمعة، ضمن بطولة غرب آسيا لكرة القدم، في إطار المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها في كربلاء.

 

والفوز هو الثاني على التوالي لمنتخب "أسود الرافدين" بعد الأول على لبنان 1-0 في افتتاح البطولة، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بينما توقف رصيد المنتخب الفسطيني عند 3 نقاط بفوزه الافتتاحي على اليمن 1-0.

 

وسجل مهند عبد الرحيم (21) وحسين علي (82 من ركلة جزاء) هدفي العراق وإسلام البطران (2 من ركلة جزاء) هدف فلسطين.

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