"عكاشة": السيسي تولى الحكم في مرحلة هي الأسوأ من تاريخ مصر

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر تقع في منطقة على صفيح وصلت درجة حرارته إلى 1000 درجة مئوية، ولكن مصر تقف شامخة بشعبها الذي استوعب الدرس لكي تبني.





وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس السيسي لم ينسب الانجازات التي تحققت لنفسه، وإنما نسبها للشعب الذي تحمل وعمل لتحقيق مستقبل أفضل لبلده، مضيفًا أن الرئيس السيسي لا يملك عصا سحرية.





وأضاف أن السيسي تولى مصر في فترة هى الأسوأ في تاريخ مصر، حيث تسلم السيسي الحكم في ظروف استثنائية مفوضًا أمره إلى الله.



