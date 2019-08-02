أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الجمعة
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:25 م
وكالات
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تعافت أسعار النفط بعد التراجع الحاد بالأمس والذي دفعها لتسجيل خسائر أسبوعية، لتصعد بنحو 3 % عن تسوية التعاملات اليوم الجمعة.
وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة بنحو 6 منصات إلى 770 منصة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.
وانخفضت أسعار النفط بالأمس بنحو 8 بالمائة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار وذلك بداية من الشهر المقبل.
وذكرت الصين اليوم أنها ستتخذ تدابير مضادة حال اتجاه واشنطن لتطبيق مزيد من القيود على السلع الصينية.
وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 3.2 بالمائة عند 55.66 دولار للبرميل، لكنه يسجل خسائر أسبوعية بنحو 1 بالمائة.
وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 2.1 بالمائة عند 61.77 دولار للبرميل.
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