ناي تصدر بيان بشأن تسريب أغنية انا غير عمر دياب (فيديو)
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:39 م
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قامت شركة ناي، المنتجة لألبوم عمرو دياب الجديد "أنا غير"، بإصدار بيانًا رسميًا، أمس الخميس، بشأن تسريب أغنية انا غير عمرو دياب.
وقالت شركة ناي في بيانها: "فوجيء جمهور النجم عمرو دياب بتسريب نسخة من أغنية انا غير عمرو دياب، التي تحمل عنوان ألبومه الجديد".
وأضافت ناي: "النسخة التي تم تسريبها، هي ريمكس للأغنية وليست الأغنية الأصلية، حيث سجل الهضبة نسختين من الأغنية واحدة أصلية والأخرى ريمكس، مثلما حدث في ألبومه الماضي (كل حياتي) عندما صدرت أغنية باين حبيت بنسختين".
وكان عمرو دياب قد طرح برومو الأغنية مؤخرا، وأعلنت صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن طرح الأغنية كاملة قريبًا.
وحققت النسخة المسربة من أغنية انا غير عمرو دياب، انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب الأغنية الأصلية قريبًا، حيث أن أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، لحن محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي.
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