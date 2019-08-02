في الذكرى الثالثة.. مصطفى بكري: أحمد زويل رحل بجسده وظل اسمه باقيًا





قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن اليوم تمر الذكرى الثالثة لوفاة العالم المصري أحمد زويل، الذي رحل عن عمر يناهز السبعين عامًا.وأكد "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أنه برغم رحيل جسد أحمد زويل إلا أن اسمه يزال باقيًا.وأشار إلى أن أحمد زويل أول عالم مصري وعربي فاز بجائزة نوبل، وأبحاثه تجاوزت 350 بحثًا، متابعًا أن أحمد زويل نموذج مصري، ويمثل قيمة حقيقية لأبناء مصر تظل دائمًا في ذاكرة المصريين.