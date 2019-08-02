العراق يؤكد التزامه بحل أزمة المفقودين الكويتيين

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن الاتصالات العراقية الكويتية بالتعاون مع بعثة الصليب الأحمر في بغداد أسفرت عن العثور على 32 من رفات المفقودين الكويتيين على خلفية الغزو العراقي للكويتي في مثل هذا اليوم من 1990.





وقال أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي: "تسعى السلطات العراقـيّة باهتمام بالغ لإنهاء آثار المأساة الإنسانـيَّة التي تعرّض لها الأشقاء الكويتيون إبّان الاجتياح الصدّامي لبلادهم في سنة 1990، والتوصُّل إلى مصير الأسرى والمفقودين الكويتيّين".





وأوضح "تمكّن الفريق الفنّي العراقيّ المعنيّ وبمُشارَكة بعثة الصليب الأحمر في بغداد من العُثُور على إحدى المقابر الجماعيّة في محافظة المثنى في السادس من مارس الماضي، تضمُّ رفات 46 شخصاً وأسفرت النتائج الأوليّة للتحليل الجينيّ عن أنّ 32 من هذه الرفات عائدة للمفقودين الكويتيين".





وذكر أن "وزارة الخارجيّة ترأست الوفد العراقيّ إلى اجتماعات عمّان للجنة الفنية الفرعيّة الــ/109/ واللجنة الثلاثيّة الــ/48/ وستعمل مع الجانب الكويتيّ لنقل هذه الرفات، وإتاحة كلّ الدعم المُناسِب لتيسير النشاطات الآتية وأن العراق يؤكد أنّه لن يدّخر جُهداً من أجل تحديد مصير باقي المفقودين".





وأكد أن "ما تمّ اكتشافه مُؤخّراً يُؤشّر على استمرار الجُهُود التي أدَّت للتوصُّل إلى معلومات تتعلق بهذه الرفات، ونعدّه تقدّماً ملموساً في طريق إنهاء هذا الملف، ويأمل العراق، ويعمل بجدّ لتحديد مصير جميع المفقودين".