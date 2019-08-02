بعد ضم ماجواير.. مانشستر يونايتد على مشارف ضم زميل ميسي

يقترب مسؤولو نادي مانسستر يونايتد من إتمام التعاقد مع الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس وذلك من أجل تدعيم خط هجوم الشياطين في الموسم الرياضي الجديد.





وقال الصحفي الإيطالي الشهير "دي مارزيو" أن هناك تفاصيل قليلة تفصل إتمام مانشستر يونايتد للصفقة التبادلية مع يوفنتوس بالحصول على خدمات باولو ديبالا مقابل روميلو لوكاكو.





كما أشار "دي مارزيو" إلى أن هناك أيضًا إمكانية لحصول مانشستر يونايتد على خدمات المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.





ويريد ديبالا الرحيل عن صفوف يوفنتوس بعد أن أصبحت فرصته ضئيلة في المشاركة أساسياً في ظل وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.





يذكر أن مانشستر يونايتد ضم منذ قليل الدولي الإنجليزي ماجواير مدافع ليستر سيتي.



