ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد ضم ماجواير.. مانشستر يونايتد على مشارف ضم زميل ميسي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:30 م
بعد ضم ماجواير.. مانشستر يونايتد على مشارف ضم زميل ميسي
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
يقترب مسؤولو نادي مانسستر يونايتد من إتمام التعاقد مع الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس وذلك من أجل تدعيم خط هجوم الشياطين في الموسم الرياضي الجديد.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير "دي مارزيو" أن هناك تفاصيل قليلة تفصل إتمام مانشستر يونايتد للصفقة التبادلية مع يوفنتوس بالحصول على خدمات باولو ديبالا مقابل روميلو لوكاكو. 

كما أشار "دي مارزيو" إلى أن هناك أيضًا إمكانية لحصول مانشستر يونايتد على خدمات المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

ويريد ديبالا الرحيل عن صفوف يوفنتوس بعد أن أصبحت فرصته ضئيلة في المشاركة أساسياً في ظل وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أن مانشستر يونايتد ضم منذ قليل الدولي الإنجليزي ماجواير مدافع ليستر سيتي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم