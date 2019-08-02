أسامة حمدي: 30% من المصريين ينضمون إلي مرضي السكر كل 5 سنوات
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:31 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أسامة حمدي، مدير برنامج السكر بمركز جوزلين وأستاذ السمنة والسكر بجامعة هارفارد، إن هناك مقومات معينة يمكن من خلالها تحديد الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر.
وأشار "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن كل 5 سنوات يكون هناك من 15 إلى 30% من المصريين ينضمون لمرضى السكر، وهو ما يعد أمرا مخيفا.
ونوه بأن الوجبات السريعة والضغط النفسي من أكثر الأسباب للإصابة بمرض السكر، مضيفا أن نظم التغذية في مصر تحولت إلى الأسوء، معقبًا: "إحنا بنقتل نفسنا بنظم الأكل الخاطئة".
وأشار "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن كل 5 سنوات يكون هناك من 15 إلى 30% من المصريين ينضمون لمرضى السكر، وهو ما يعد أمرا مخيفا.
ونوه بأن الوجبات السريعة والضغط النفسي من أكثر الأسباب للإصابة بمرض السكر، مضيفا أن نظم التغذية في مصر تحولت إلى الأسوء، معقبًا: "إحنا بنقتل نفسنا بنظم الأكل الخاطئة".
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