بعد صادمه مع سواريز.. كيف سيكون لقاء جريزمان مع نجم برشلونة!

بات وجود الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الجديد في الفريق الكتالوني لا يروق لبعض اللاعبين، ويأتي على رأسهم الأوروجواياني لويس سواريز، حيث شهد أول مران يتواجد فيه الثنائي احتكاك بينهم.





وكشفت تقارير إسبانية، اليوم الجمعة، عن سوء علاقة جريزمان سواريز نجمي برشلونة.





وقالت قناة "Gol" الإسبانية أن علاقة سواريز بجريزمان سيئة جداً! فالاحتكاك الوحيد بين الاثنين حدث اليوم عندما قال الفرنسي لزميله الأوروجوياني "المستر يقول لك اذهب للجهة الثانية".





وتشير التقارير أيضًا إلى أن ميسي سيتخذ نفس موقف سواريز من جريزمان، حيث أن الأرجنتيني كان لا يريد أن يتعاقج البرسا مع اللاعب الفرنسي.



