رسميا.. الوحدة يتعاقد مع ياسين حمزة

تعاقدت إدارة نادي الوحدة، اليوم الجمعة، مع المدافع ياسين حمزة قادماً من نادي الفتح، لمدة موسمين.

وقال الوحدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إدارة نادي الوحدة تتعاقد رسمياً مع المدافع ياسين حمزة لمدة عامين قادماً من نادي الفتح".

الجدير بالذكر أن ياسين حمزة "29 عاماً" كان قد انضم إلى نادي الفتح في 2018، شارك خلالها في 20 مباراة في مختلف المسابقات.