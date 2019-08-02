دول الأزمات X أسبوع.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية بضواحي طرابلس.. وإحباط هجوم كبير للقاعدة جنوب اليمن

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا وليبيا واليمن وفلسطين.

بالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة بضواحي طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات الإرهابية بضواحي طرابلس، هي الثامنة منذ بداية عملية "طوفان الكرامة" التي انطلقت في الرابع من أبريل الماضي لتطهير العاصمة من المليشيات.

روسيا تتهم أمريكا بسرقة النفط السوري

استأنفت الولايات المتحدة أعمال التهريب التي كانت في السابق في أيدي تنظيم داعش في سوريا، جاء ذلك الاتهام من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، مما يعنى أن الحكومة الأمريكية تستولي على منشآت النفط السورية.

المالكي ينفي مزاعم الحوثيين باستهداف مطار نجران

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف العربي أحبط محاولة حوثية لاستهداف مدينة نجران السعودية.

إحباط هجوم كبير للقاعدة جنوب اليمن

اندلعت اشتباكات هي الأعنف بين قوات الحزام الأمني وعناصر تنظيم القاعدة في مدينة المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الحزام الأمني بإسناد من طيران الاباتشي تصدت لهجوم "كبير" شنه عناصر من تنظيم القاعدة على معسكر الحزام الأمني في مدينة المحفد، واستخدمت فيه مختلف الأسلحة.

وأكدت المصادر أن الهجوم الذي شنته عناصر من تنظيم القاعدة يُعتقد، أنه هدفه إسقاط مدينة المحفد والسيطرة على معسكر الحزام الأمني.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلين على حدود غزة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، طفلين فلسطينيين بعد اجتيازهما السياج الحدودي على الحدود الشرقية جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الطفليين اللذين تمّ اعتقالهما، أحدهما يبلغ من العمر 11 عاماً، والثاني 15عاماً وضبط بحوزتهما سكين.

انتشال 62 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل ليبيا

أعلنت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي، الجمعة، انتشال جثث 62 مهاجراً غرق مركبهم قبالة الساحل شرق العاصمة طرابلس.

وقال مسؤول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر في الخمس، عبد المنعم ابو صبيع، إن "فرقنا قامت بانتشال 62 مهاجراً مساء أمس وحتى ظهر اليوم".

وكانت البحرية الليبية، أنقذت السبت الماضي، 53 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط على بعد حوالي 40 ميلاً شمال صبراتة غربي ليبيا.