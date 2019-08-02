أول تعليق من إيهاب جلال على أنباء تدريب المنتخب

علق إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على ترشيحه لتدريب المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

وأقال اتحاد الكرة خافيير أجيري مدرب الفراعنة السابق عقب الخروج من دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا أمام جنوب إفريقيا.

وأكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عدم تواصله مع أي من مسئولي اتحاد الكرة المصري في الساعات الماضية بشأن توليه تدريب المنتخب الوطني الاول في المرحلة المقبلة.

وقال جلال، في تصريحات للموقع الرسمي للمصري، إنه علم بخبر ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني، الذي نُشر بأحد المواقع الإلكترونية من خلال بعض المقربين ، مشيراً إلى أن الأمر ومن وجهة نظره الشخصية لا يعدو سوى اجتهادات صحفية.

وأعرب ايهاب جلال سعادته البالغة، بالتواجد داخل القلعة الخضراء مضيفا أن كامل تركيزه مع المصري حالياً خاصة وأن الفريق مقبل وبعد نحو شهر على المشاركة في النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية التي يطمح الفريق في الوصول فيها لأبعد مدى وهو الأمر نفسه لبطولتي الدوري وكأس مصر وذلك تحقيقاً لطموحات جماهير المصري.