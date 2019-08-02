صراع ثلاثي على نجم الاتحاد.. واللاعب يفكر في الرحيل

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن لاعب الفريق الأول في نادي الاتحاد عبد الرحمن الغامدي، قد تلقى عدة عروض على مدار اليومين الماضيين، وذلك من عدة أندية تلعب في الدوري السعودي على رأسها نادي التعاون ونادي الفيصلي، ونادي الرائد، وكلها أندية تشارك في دوري المحترفين في الموسم الجديد.

وأوضحت "جريدة المدينة" السعودية، بأن الغامدي يدرس هذه العروض خلال هذا التوقيت، وربما يفكر اللاعب بالفعل في الرحيل عن صفوف الاتحاد، خاصة لكون اللاعب بدأ يشعر بأنه لن يحصل على فرصة اللعب بشكل أساسي في الفريق خلال الموسم المقبل.

وفي السياق ذاته، قالت الصحف السعودية، إن نادي الاتحاد يريد الحصول على نحو 5 مليون ريال على الأقل للتخلي عن خدمات اللاعب الشاب "عبد الرحمن الغامدي" لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته بشكل نهائي.