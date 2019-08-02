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تقارير.. زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد النهائي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:15 م
تقارير.. زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد النهائي
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تشكيل ريال مدريد الإسباني النهائي، والذي استقر عليه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي للموسم الجديد.

وجاءت التشكيلة التي استقر عليها زيدان كالتالي :-

حراسة المرمي: نافاس (بعد تعرض كورتوا للإصابة)

خط الهجوم: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال

خط الوسط: كروس (أو بوجبا في حالة التعاقد معه) - كاسيميرو - مودريتش

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - فينيسوس
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