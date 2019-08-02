تقارير.. زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد النهائي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تشكيل ريال مدريد الإسباني النهائي، والذي استقر عليه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي للموسم الجديد.





وجاءت التشكيلة التي استقر عليها زيدان كالتالي :-





حراسة المرمي: نافاس (بعد تعرض كورتوا للإصابة)





خط الهجوم: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال





خط الوسط: كروس (أو بوجبا في حالة التعاقد معه) - كاسيميرو - مودريتش





خط الهجوم: هازارد - بنزيما - فينيسوس