تقارير.. زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد النهائي
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:15 م
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تشكيل ريال مدريد الإسباني النهائي، والذي استقر عليه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي للموسم الجديد.
وجاءت التشكيلة التي استقر عليها زيدان كالتالي :-
حراسة المرمي: نافاس (بعد تعرض كورتوا للإصابة)
خط الهجوم: مارسيلو - راموس - فاران - كارفخال
خط الوسط: كروس (أو بوجبا في حالة التعاقد معه) - كاسيميرو - مودريتش
خط الهجوم: هازارد - بنزيما - فينيسوس
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