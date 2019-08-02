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نجاة قائد "التدخل السريع" في أبين من محاولة اغتيال

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:13 م
نجاة قائد التدخل السريع في أبين من محاولة اغتيال
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الفجر السعودي
 
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نجا قائد قوات التدخل السريع التابعة للحزام الأمني بمحافظة أبين جنوبي اليمن من محاولة اغتيال، وذلك بعد استهداف موكبه بعبوة ناسفة.

وقالت مصادر محلية، إن العميد علي عوض المحوري نجا من محاولة استهداف موكبه بعبوة ناسفة، فيما أصيب خمسة جنود من مرافقيه، نقلوا على إثرها إلى مستشفى “مودية” لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر، أن الانفجار حدث في المنطقة ما بين منطقة “لحمر” و”أرض آل حسنة”.

وفي محافظة حجة، تمكنت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة من إسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مديرية حيران شمالي المحافظة، حسبما ذكرت مصادر عسكرية.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصدر عسكري قوله، إن الطائرة المسيرة التابعة لمليشيات الحوثي تم استهدافها وإسقاطها وهي تحاول استطلاع مواقع قوات الجيش بمحافظة حجة.

يذكر أن هذه هي الطائرة المسيرة الثالثة التي تعترضها قوات الجيش اليمني في سماء المناطق المحررة شمالي محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري، بينها طائرة حاولت استهداف سوقا شعبية في مركز مديرية حيران في مارس الماضي.

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