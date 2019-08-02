أسامة حمدي: إنشاء جامعة طبية في مصر بالتعاون مع "هارفارد"

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قال الدكتور أسامة حمدي، مدير برنامج السكر بمركز جوزلين وأستاذ السمنة والسكر بجامعة هارفارد، إنهم يعملون على التنسيق؛ لإنشاء جامعة طبية ومراكز متخصصة في مصر بالتعاون مع جامعة هارفارد قريبا.



وأشار "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه سيتم الاستعانة بمناهج جامعة هارفارد لتدريسها في الجامعة المصرية، وسيتم إرسال فريق مصري لتلقي التدريب هناك.



وأوضح أن شهادة التخرج من الجامعة ستكون مصرية، ولكن الامتحانات أمريكية، مضيفا أنهم يسهدفون إنشاء أحدث مستشفى جامعي على مستوى العالم، مع إنشاء مركز خاص لعلاج السكر.

