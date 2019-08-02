ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسامة حمدي: إنشاء جامعة طبية في مصر بالتعاون مع "هارفارد"

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:10 م
أسامة حمدي: إنشاء جامعة طبية في مصر بالتعاون مع هارفارد
صورة من اللقاء
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور أسامة حمدي، مدير برنامج السكر بمركز جوزلين وأستاذ السمنة والسكر بجامعة هارفارد، إنهم يعملون على التنسيق؛ لإنشاء جامعة طبية ومراكز متخصصة في مصر بالتعاون مع جامعة هارفارد قريبا.

وأشار "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه سيتم الاستعانة بمناهج جامعة هارفارد لتدريسها في الجامعة المصرية، وسيتم إرسال فريق مصري لتلقي التدريب هناك.

وأوضح أن شهادة التخرج من الجامعة ستكون مصرية، ولكن الامتحانات أمريكية، مضيفا أنهم يسهدفون إنشاء أحدث مستشفى جامعي على مستوى العالم، مع إنشاء مركز خاص لعلاج السكر.
Advertisements
المزيد عن: جامعة هارفارد جامعة طبية في مصر أسامة حمدي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم