خلال ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى.. مؤرخون: القاهرة تزخر بكنوز من العمارة

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية بعنوان "القاهرة بوابة الشرق وقبلة الرحالة والمستشرقين " بمناسبة مرور ١٠٥٠ عاما على إنشاء مدينة القاهرة، وذلك أمس الخميس، بمقر المكتبة بالزمالك .





تحدث في الندوة المؤرخ الدكتور أيمن فؤاد السيد، أستاذ التاريخ الإسلامي ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، والدكتور محمد حسام الدين إسماعيل أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس، وأدار الندوة ياسر مصطفى عثمان مدير المكتبة .



