خلال ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى.. مؤرخون: القاهرة تزخر بكنوز من العمارة
نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية بعنوان "القاهرة بوابة الشرق وقبلة الرحالة والمستشرقين " بمناسبة مرور ١٠٥٠ عاما على إنشاء مدينة القاهرة، وذلك أمس الخميس، بمقر المكتبة بالزمالك .
تحدث في الندوة المؤرخ الدكتور أيمن فؤاد السيد، أستاذ التاريخ الإسلامي ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، والدكتور محمد حسام الدين إسماعيل أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة عين شمس، وأدار الندوة ياسر مصطفى عثمان مدير المكتبة .
قال الدكتور أيمن فؤاد السيد، إن ١٠٥٠ عاما هو عمر مدينة القاهرة، أنشأها الفاطميون وأطلقوا عليها "قاهرة المعز" أو "قاهرة العباسيين" التى أنشأت عام ٩٦٩م وهى ليست مجرد أسوار للحكم أنشأت فى عهد الدولة الفاطمية ولكنها شاهد عيان على سلاطين ومماليك تعاقبت عليها، وطرق حكم مختلفة واضطرابات وتناقضات وفترات اضمحلال وإزدهار فى العهد الأيوبى ثم العهد المملوكي مرورا بالدولة العثمانية حتى عهد محمد على وهنا أصبحت القاهرة الخديوية .
وأضاف الدكتور أيمن فؤاد أن القاهرة ليست عبارة عن مجموعة من الأسوار والمعالم التاريخية فقط ولكنها تزخر بكنوز من العمارة والتخطيط العمراني الذى يعكس مدى التقدم العلمى والاستراتيجى والقائمين عليها فى هذه العصور، ولها موقع يلهم كل معمارى ومصمم لبناء مسجد أو مدارس لتعلم علوم القرآن والعلوم الأخرى للتعمق فى بحر الإبداع والتميز، وألقى الضوء على العديد من سمات القرن التاسع عشر الميلادي .
من جانبه تحدث الدكتور محمد حسام الدين اسماعيل، عن تاريخ مدينة القاهرة بداية من فترة محمد على وحكمه والانجازات التى اشتهر بها عهده من حيث مقر الحكم الذى كان فى قلعة صلاح الدين الأيوبي، وأنها كانت مقرا للحكم فقط، واستعانة محمد على بالفرنسيين بعد هزيمة نابليون، مرورا بعهد أبناءه ابراهيم وتوفيق باشا ونقل مقر الحكم لقصر عابدين، وهنا بدأ بناء مايسمى ب"القاهرة الخديوية" وهى النموذج الثانى من باريس العاصمة الفرنسية التى استعان بها اسماعيل فى إنشائها بمهندسين معماريين أجانب وتخطيطها على غرار العواصم الأوروبية .
كما تضمنت الاحتفالية، إقامة معرض فنى تحت عنوان" من وحى القاهرة" يضم مجموعة صور عن أهم معالم القاهرة التاريخية، ومعرض فوتغرافي بعنوان القاهرة الخديوية للفنان طارق المري، بالإضافة إلى خرائط تعرض لأول مرة عن مدينة القاهرة، ومعارض فنية وتوثيقية للعاصمة، وعروض أفلام تسجيلية .