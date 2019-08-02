"يهدف لتنمية المنطقة الصناعية غرب وشرق النيل".. كل ما تود معرفته عن "محور قوص"

شهد محور قوص نقادة بقنا، تطوراً هائلاً خلال الفترة الماضية، بأعمال الإنشاءات بمختلف مراحل مشروع المحور، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية بالمشروع إلى ما يقرب من 30 %، ومن المقرر افتتاحه عام 2020.

ويعتبر محور قوص نقادة، أحد أهم المشروعات القومية في مجال الطرق، والذى وُضع حجر أساسه في 12 أبريل 2018، لا يقتصر على كونه معبرًا يربط بين مدينتي قوص ونقاده لتيسير انتقال المواطنين و السيارات من الشرق للغرب أو العكس و تحمى أرواحهم من العبارات المتهالكة التى يستقلونها للتنقل بين جانبى النيل فحسب، ولكنه أحد المشروعات الهامة التي ستؤدي إلى نقلة حضارية بمنطقة شرق وغرب النيل.

محور قوص الجديد

يربط المحور الجديد سيربط طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوي الشرقي بطريق القاهرة - أسوان الصحراوى الغربى عابر النيل وطريق القاهرة أسوان الزراعي الغربي شمال مدينة قوص.

طوله 19 كم

تتم أعمال تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة بتكلفة تصل إلى 1.3 مليار جنيه، ويمتد المحور الجديد بطول 19 كم وعرض 21 مترا، ويضم عدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه، ويشمل 14 كوبرى و13 نفقا، تساهم فى حل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

البديل لكباري قنا والأقصر

المحور الجديد سوف يحدث نقلة كبيرة فى حركة النقل والمواصلات بين قنا والمحافظات المجاورة لها، حيث يعد البديل الأفضل لكبارى قنا والأقصر لارتباطه بالطرق الصحراوية مباشرة وعدم اضطرار السيارات الكبيرة إلى الدخول وسط زحام المدن.

محتوياته

يضم محور "قوص – نقادة"، نحو 15 كوبرى علوى، و4 أنفاق، ويخدم المحور مشروعات التنمية والاستثمار، كمشروع المثلث الذهبى، والمنطقة الصناعية، والمنطقة الاستثمارية بقفط، و جارى البدء فى تنفيذ مرحلة "القواعد والأعمدة" الخاصة بالمحور، بعدما تم الانتهاء من صب 124 خازوق خرسانى بالمجرى الملاحى لنهر النيل، وتم الانتهاء من تنفيذ أحد الأنفاق المارة أسفل المحور بالكامل فى قرية "العليقات".

ربط شبكة الطرق الرئيسية والمناطق الصناعية

يساهم المحور الجديد، فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحرواى الغربى، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة، وكذلك الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

تكلفته

وتتخطى تكلفته المالية المليار و200 مليون جنيه، والمحور سيربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية الطولية المارة بالمحافظة عبر 14 كوبري و12 نفق، وتم الانتهاء من عمل أول نفق بقرية العليقات.