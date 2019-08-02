ماركا الإسبانية: ريال مدريد يحسم صفقة جديدة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عبر غلافها الصادر اليوم الجمعة أن نادي ريال مدريد قد حسم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي وذلك من أجل تدعيم صفوف الأبيض للموسم الجديد.





وقالت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد وفان دي بيك لاعب أياكس أمستردام قد أغلقوا الاتفاق، فالدولي الهولندي سيكون لاعبًا أبيضًا في الموسم المقبل.





وكان فان دي بيك قد برز بشكل كبير خلال المشاركة مع أياكس في دوري أبطال أوروبا والوصول إلى دور نصف نهائي المسابقة في إنجاز تاريخي.





ويحاول نادي ريال مدريد أيضاً حسم صفقة بول بوجبا من مانشستر يونايتد، ورغم تعقد المفاوضات إلا أن إدارة اليونايتد قد حددت مبلغ 180 مليون مقابل الفرنسي الدولي.