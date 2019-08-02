عاجل - الزمالك يحسم صفقة كبري جديدة

حسم نادي الزمالك الصفقة رقم 11 له خلال فترة الإنتقالات الصيفية، في إطار خطة مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بصفقات قوية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.





ونجح مسؤولي الزمالك في حسم صفقة التعاقد مع إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة بشكل رسمي، وحصل النادي على الاستغناء الخاص باللاعب، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم القادم.





وجاء تعاقد الزمالك مع "عاشور" بعد تألقه بشكل لافت للأنظار مع فريق حرس الحدود والذي لعب له علي سبيل الإعارة في الموسم المقبل.





وينضم "عاشور" للصفقات التي أبرمها الزمالك خلال الميركاتو الصيفي وهم: محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وشيكابالا وإسلام جابر ومصطفى محمد وكريم بامبو.