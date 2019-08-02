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موندو ديبورتيفو تكشف عن حل برشلونة الأخير لضم نيمار

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:43 م
موندو ديبورتيفو تكشف عن حل برشلونة الأخير لضم نيمار
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مني العوضي
 
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الجمعة، عن الحل الوحيد الذي يفكر فيه مسؤولو نادي برشلونة من أجل الحصول على توقيع نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة الإسبانية أنه حتى الاَن مسؤولي كامب نو ما زالوا يعتبرون السبيل الوحيد لعودة نيمار هو تبادل اثنين من لاعبي برشلونة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة يصرون على ضم نيمار هذا الصيف خاصةً مع رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.

وأشارت تقارير صحفية أن مسؤولي برشلونة كانوا ينوا ضم نيمار على سبيل الإعارة ومن ثم شراءه بشكل نهائي في صيف 2020.
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