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مريم النجدي تكشف ما قاله السيسي أثناء تكريمها بمؤتمر الشباب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 07:46 م
مريم النجدي تكشف ما قاله السيسي أثناء تكريمها بمؤتمر الشباب
صورة من اللقاء
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هدى عبدالرازق
 
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قالت مريم النجدي، إحدى المكرمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الوطني السابع للشباب، إنها سعيدة بغنائها في أوبريت "تحيا مصر" أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن مهندس الصوت كان "شاطر جدًا".

وأشار "النجدي"، خلال حوارها ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن المطرب محمد الشرنوبي كان داعمًا لها على المسرح، وأعطى لها ملاحظات حتى تظهر بشكل أفضل، مضيفة: "كنت قلقة من غنائي أمام الرئيس وسعيدة في نفس الوقت".

وكشفت ما قاله الرئيس السيسي لها أثناء لحظة تكريمها، قائلة: "الرئيس قالي صوتك حلو جدًا، وصوتك بيلمس.. واتبسطت ومكنتش عارفة أرد".

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