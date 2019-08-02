ماركا: زيدان يرفض صفقة بيريز من أجل تنفيذ رغبته

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان لريال مدريد الإسباني، مازال مصممًا على التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية والقريبة من النادي الملكي :" لقد تم أخبارنا بأن كل مسؤولي والأداريين في ريال مدريد يؤيدون التوقيع مع كريستيان أيركسين عدا المدير الفني زين الدين زيدان كان هو الاستثناء الوحيد المدرب الفرنسي يعرف موهبته ولكن للأن متمسك بفكرة التعاقد مع بوجبا".





ويسعي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا تنفيذيًا لرغبة زيدان، إلا أن الصفقة تبدو معقدة لحد الآن بسبب مطالب الفريق الإنجليزي العالية.