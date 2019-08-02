ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هاتفياً قضايا التجارة والصراع المتزايد على السيطرة على تقنية شبكة الجيل الخامس للانترنت (5 جي) كما أكد البيت الأبيض، الجمعة.





وبحث الاثنان خلال هذه المحادثة الخميس "مجالات التعاون خصوصاً في التجارة والـ5 جي والأمن العالمي"،بحسب بيان الإدارة الأمريكية.





وهذه ثاني مكالمة معلنة بين ترامب وجونسون خلال أسبوع، ما يبرز دعم الإدارة الأمريكية لرئيس الوزراء البريطاني الجديد.





وقال ترامب الأسبوع الماضي إن "البلدين يعملان بالفعل على اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي".





وكرر ترامب الخميس تأكيد "تقديره القوي للعلاقة المميزة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأشار إلى أنه متحمس للقاء رئيس الوزراء خلال قمة مجموعة السبع في بياريتز في فرنسا" أواخر أغسطس (آب) وفق للبيت الأبيض.شأسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 3.6 مليون مخالف وترحيل895 ألف .





وفي التفاصيل فقد بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (3610852) مخالفاً، منهم (2816627) مخالفاً لنظام الإقامة، و(557346) مخالفاً لنظام العمل، و(236879) مخالفاً لنظام أمن الحدود.





ثانياً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (61125) شخصاً، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(51%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2670) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.





و بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4046) شخصاً.





فيما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1428) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1396) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (32) سعودياً.





كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14329) وافداً مخالفاً، منهم (12441) رجلاً، و (1888) إمرأة.





و تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (509502) مخالف، وإحالة (463041) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (596859) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (894983) مخالفاً.



