ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السن يبعد حافظ عن رئاسة الحكام والغندور يقترب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:56 م
السن يبعد حافظ عن رئاسة الحكام والغندور يقترب
جمال الغندور
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، للإعلان عن تشكيل لجنة الحكام غدا السبت، للموسم المقبل.

 

ويتواجد على رأس المرشحين لرئاسة اللجنة الثلاثي جمال الغندور وأحمد الشناوي ومحمد حافظ، إلا أن الأخير يواجه صعوبة في تولي المنصب بسبب عامل السن.

 

ومن المقرر أن يكون اختيار رئيس لجنة الحكام من أبناء المنظومة التحكيمية وفقا للائحة الداخلية للحكام التي تنص على شرط أساسي خاص بتنصيب رئيس لجنة الحكام الذى يتمثل فى أن يكون حكما دوليا يحمل الشارة الدولية.

 

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم