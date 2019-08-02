تقارير.. بارتوميو سيواجه تمرد من لاعبي برشلونة في حالة فشل الصفقة المنتظرة

لم يستطيع نادي برشلونة حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان حتي الآن، رغم اقتراب انتهاء سوق الإنتقالات الصيفية في أوروبا، ليصبح وضع النادي الكتالوني صعبًا بالموسم الجديد.





ويتمسك نادي باريس سان جيرمان في الحصول على 300 مليون يورو للتفريط في خدمات "نيمار" ورفض عدة عروض تقدم بها النادي الكتالوني للحصول علي خدمات النجم البرازيلي خلال الفترة الحالية.





وأكد الصحفي الأسباني روبن آريا أن موقف جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة سيكون صعبًا وسيواجه مشاكل كبيرة مع جزء من غرفة ملابس الفريق الكتالوني الفترة القادمة، حال فشل في التعاقد مع "نيمار" هذا الصيف.





ولم يبرم نادي برشلونة صفقات قوية هذا الصيف ترضي طموحات الجماهير الكتالونية ، ويعول "بارتوميو" على صفقة "نيمار" للحفاظ على ثقة الجمهور وعدم حدوث مشاكل داخل صفوف الفريق تهدد استقراره بالموسم المقبل.



