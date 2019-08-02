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نجوم الأهلي يرحبون بالوافدين الجديدين

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:54 م
نجوم الأهلي يرحبون بالوافدين الجديدين
مران الاهلي
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علي نبوي
 
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حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الترحيب بالثنائي الجديد محمود المتولي ومممد مجدي "قفشة" على هامش المران الجماعي اليوم الجمعة والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

 

واصطف لاعبو الفريق الأحمر في صفين وقام الثنائي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلاع بره من جنوب السودان في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

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