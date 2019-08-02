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تدريبات تأهيلية لـ"الشناوي" في تدريبات الأهلي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:51 م
تدريبات تأهيلية لـالشناوي في تدريبات الأهلي
محمد الشناوي
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محمد الصو
 
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اكتفى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق المقام حاليا بالجزيرة.

 

وخاض الشناوي، تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيم، وغاب عن المشاركة في المران الجماعي، للتعافي من بعض الآلام التي اشتكى منها عقب مباراة القمة، بالدوري العام.

 

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

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